Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно, когда всю Украину накроют грозы

Агата Кловская
10.08.20 11:01
789
Стало известно, когда всю Украину накроют грозы

Главное: В Украину возвращаются грозы. Уже в среду они накроют всю страну.

Детали: В Гидрометцентре сообщили, что с понедельника, 10 августа, в Украину вернутся грозы, которые пройдут в западных областях. По данным синоптиков, уже в среду, 12 числа, непогода накроет всю страну.

Днем по Украине будет 22-30 тепла, а ночью плюс 13-19. Жара сохранится лишь на Юге и в Крыму.

В Киеве ожидается не жаркая погода: днем плюс 23-25, а ночью 15-17 тепла. Пройдут дожди с грозами.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, гроза, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.08.20 08:57

Украина — не Аргентина, а полный Гондурас

Автор: Александр Карпец

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
08.08.20 08:00

Украинский «молотобоец» Андрей Ярмоленко: было бы здоровье

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки
07.08.20 17:21

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки

Автор: Александр Вознесенский

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Украине одной обязательной прививкой станет больше

В Украине одной обязательной прививкой станет больше
10.08.20 09:14
1493
Последние новости
10.08.20 12:05

Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
10.08.20 11:58

Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям
10.08.20 11:40

Митрополит Онуфрий рассказал о том, как принимать правильные решения в жизни
10.08.20 11:38

Стало известно, кто первым поздравил Лукашенко с победой
10.08.20 11:01

Стало известно, когда всю Украину накроют грозы
10.08.20 10:47

После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего
10.08.20 10:00

Гривна начала неделю с небольшого роста
Фото и Видео
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям
Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям
После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего
После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего
В жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок
В жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок
Нестареющий Киану Ривз снимется еще в двух частях «Джона Уика»
Нестареющий Киану Ривз снимется еще в двух частях «Джона Уика»
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
После взрыва селитры в Бейруте началась революция
После взрыва селитры в Бейруте началась революция
В Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте
В Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте
Профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США
Профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США
Появилось видео, как в России гора обрушилась на людей
Появилось видео, как в России гора обрушилась на людей
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.