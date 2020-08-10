Стало известно, когда всю Украину накроют грозы

Главное: В Украину возвращаются грозы. Уже в среду они накроют всю страну.

Детали: В Гидрометцентре сообщили, что с понедельника, 10 августа, в Украину вернутся грозы, которые пройдут в западных областях. По данным синоптиков, уже в среду, 12 числа, непогода накроет всю страну.

Днем по Украине будет 22-30 тепла, а ночью плюс 13-19. Жара сохранится лишь на Юге и в Крыму.

В Киеве ожидается не жаркая погода: днем плюс 23-25, а ночью 15-17 тепла. Пройдут дожди с грозами.

Карта погоды:

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля.