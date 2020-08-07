В Украине обновлены карантинные зоны. Список городов

Главное: В Украине обновлен список городов, которые входят в ту или иную карантинную зону. Из так называемой «красной» зоны были исключены Тернополь и Луцк.

Детали: В Украине обновили карантинные зоны. Речь идет о «зеленой», «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах. Об этом свидетельствуют данные свидетельствуют данные с интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны.

Согласно обновленному списку, из «красной» зоны были исключены Луцк и Тернополь. Сейчас они находятся в «оранжевой» и «зеленой» зонах соответственно.

Разделение на зоны сейчас выглядят так:

— В «красную» зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой областей;

— В «оранжевую» зону попали Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области;

— «желтая» зона включает Прилуки и Нежин (оба города из Черниговской области). При этом исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

Остальные города и районы, в частности и Киев, находятся в «зеленой» зоне.

В тему: В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что украинцы стали тяжелее переносить коронавирус. При этом в стране третий день подряд фиксируется антирекорд по заболеваемости.