На Днепропетровщине женщина била своего 2-летнего сына об асфальт на глазах у прохожих

Главное: В Каменском мать жестоко избила своего двухлетнего сына на глазах у прохожих. Она била ребенка об асфальт.

Детали: В Днепропетровской области в городе Каменское мать на глазах у людей избила своего 2-летнего сына. Женщина ударила ребенка об асфальт. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на публикацию в соцсети.

Малыш приземлился прямо на проезжую часть, сообщила на своей странице в Facebook свидетель происшествия Екатерина Миршавка. По ее словам, после этого мать еще пыталась дергать ребенка, но прохожие не дали.

«Когда я его поставила на землю и начала осматривать, увидела счесанную щечку, локти и колени там, где не было одежды. Слава Богу, все обошлось, и у малыша не было серьезных травм. Но самое страшное, что могла ехать машина в это время и просто переехала бы малыша, потому что это была проезжая часть», — отметила автор поста.

По словам Екатерины, мать не пыталась успокоить своего ребенка, а мальчик был очень напуган и не мог сказать ни слова.

Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место. Как рассказала автор публикации, по их словам, они уже неоднократно проводили с гражданкой профилактические беседы, однако результатов это не давало.

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