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В днепровском автокинотеатре показали лучшие украинские фильмы

Агата Кловская
06.08.20 17:06
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В днепровском автокинотеатре показали лучшие украинские фильмы

Главное: 31 июля, 1 и 2 августа в Днепре показали лучшие украинские фильмы. Показы прошли в автоформате в рамках фестиваля FESTinCAR2020.

Детали: 31 июля, 1 и 2 августа в Днепре (на территории стадиона «Метеор») бесплатно показали лучшие украинские фильмы последних лет. Показы на фестивале «FESTinCAR2020» состоялись в автоформате.

В течение трех дней на большом LED-экране 9×5 метров жители и гости Днепра имели возможность посмотреть 9 отечественных фильмов, которые успели завоевать любовь зрителей и внимание жюри со всего мира.

«На фестиваль зарегистрировалось более 500 водителей, всего за три дня „FESTinCAR2020“ посетили более 750 ценителей украинского кино», — приводит статистику директор фестиваля Илья Свидлер.

Для полной безопасности посетителей контроль билетов происходил бесконтактно, а звук транслировался на FM-волне. Зрители оставались в своих авто и наслаждаться безопасным просмотром.

«Приехали в автокинотеатр. Знаете, как в американских фильмах показывают: большой экран и каждый на своей машине», — делится своими эмоциями зрительница Екатерина Витковская.

В рамках «FESTinCAR2020» гости автокинофестиваля просмотрели следующие фильмы:

• лауреат национальной кинопремии «Золотая Дзига», комедия с участием яркой Ирмы Витовской «Мої думки тихі»;
• национальный претендент от Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, драма «Додому»;
• семейная авантюрная комедия «11 дітей з Моршина», производство «SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT», продюсер Сергей Лавренюк;
• яркий комедийный дебют «Герой мого часу», производство «SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT», продюсер Сергей Лавренюк;
• украинско-французско-исландский триллер «Гірська жінка: на війні», производство «SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT», продюсер Сергей Лавренюк;
• историко-драматический фильм на основе одноименного киноромана Виктора Веретенникова «Гетьман»;
• документальный фильм производства Украины, Латвии и Германии, национальный претендент от Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке «Українські шерифи»;
• фильм совместного производства Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии, национальный претендент от Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке «Донбасс»;
• комедийный блокбастер «DZIDZIO Контрабас».

Волонтер «FESTinCAR2020», Светлана Шувалова так описывает свои впечатления от фестиваля: «Мы пили кофе в перерывах, делились теплой одеждой и обсуждали все на свете. Лично я, благодаря этому фестивалю, получила несколько главных вещей: бесценный опыт и возможность реализовать себя в той сфере, о которой мечтала с детства».

«Но что же в «автокинофестивале» такого, спросите вы? Откуда такое увлечение? Зачем вообще идти и работать волонтером? Чего там можно научиться и что нового можно узнавать? Ответ невероятно прост: «Можно узнать, как снимали украинские кинокартины, сколько сил и труда было вложено, увидеть и оценить сюжет кино, а также понять, насколько эти фильмы крутые. Можно и не сравнивать с зарубежными работами» — рассказала Алина Савенко.

Успех фестиваля еще раз подчеркнул целесообразность его ежегодного проведения. Организаторы обещают, что следующим летом зрителей ждет еще больше приятных сюрпризов и замечательных кинолент.

фестиваль FESTinCAR2020

фестивале “FESTinCAR2020

Фестиваль проходил в рамках программы «Культурная столица» при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Организатор проекта: KINOLIFE Distribution. Техническая поддержка: DoubleS Led Screens, REMI. Генеральный ТВ-партнер: 9 канал. Генеральный радиопартнер: радіо «Аристократи». Вкусный партнер ТМ «Злагода». Попкорн фестиваля: PumpidUp. Партнеры: Škoda, Glusco.

Региональные медиапартнеры: Gorod.dp.ua, 49000.com.ua, 056.ua, Dnepr.com, Днепр Вечерний, Dnepr.news, Quiz Night, Дніпровська Центральна міська бібліотека, ДТП ПРОБКИ Днепр, Куда пойти? | Днепр.

Национальные медиапартнеры: «Фраза», Теленеделя, Кіноафіша, Хорошее кино, Depo.ua, PlayUA, Вокруг Света Україна, Starway Magazine

Фотографии: Софи Коника.

В тему: Ранее сообщалось, что в киевском автокинотеатре появится пляжное нововведение.

Тэги: Днепр, кино, фестиваль, DziDzio, Ирма Витовская, автокинотеатр, Сергей Лавренюк, Золотая Дзига

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