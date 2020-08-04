Болельщикам сообщили, когда и с кем «Динамо» сыграет первый матч при Луческу

Главное: В ближайшую пятницу киевское «Динамо» сыграет первый товарищеский матч при Мирче Луческу. Соперником будет ровенский «Верес».

Детали: Стал известен первый соперник киевского «Динамо» во время летнего межсезонья. Уже в пятницу, 7 августа, команда сыграет товарищеский матч с ровенским «Вересом», который выступает во Второй лиге.

Это будет первый поединок киевлян под руководством Мирчи Луческу.

Матч пройдет на базе в Конча-Заспе, где с 30 июля продолжается тренировочный сбор команды.

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