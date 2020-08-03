Один из лучших защитников сборной Украины по футболу стал игроком бельгийского гранда

Главное: Богдан Михайличенко перешел из луганской «Зари» в бельгийский «Андерлехт». Контракт рассчитан на 4 года.

Детали: Левый защитник луганской «Зари» Богдан Михайличенко перешел в бельгийский «Андерлехт». По неофициальным данным сумма сделки составила от 500 тысяч евро до полутора миллионов. При этом сайт Transfermarkt.com оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Стоит отметить, что слухи об отъезде Михайличенко из «Зари» в «Андерлехт» витали уже несколько месяцев, и вот лишь сегодня трансфер свершился.

Клуб из Брюсселя представил защитника видеороликом. Контракт 23-летнего украинца рассчитан на 4 года.

Михайличенко является воспитанником киевского «Динамо». В минувшем сезоне Михайличенко провел за «Зарю» 35 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Он по праву считается одним из лучших левых защитников Украины.

В тему: 20 июля стало известно, что главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вместе со всем своим штабом покинул команду.

Его место неожиданно для всех занял бывший наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу.