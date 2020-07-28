Кучма во второй раз покинул украинскую делегацию в Минске

Главное: Бывший президент Леонид Кучма снова ушел с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Его может заменить вице-премьер-министр Алексей Резников.

Детали: Второй президент Украины Леонид Кучма во второй раз покинул пост главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, такое решение он принял самостоятельно.

Во время сегодняшней встречи действующий глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Кучму и добавил, что всегда в будущем готов услышать его совет.

В свою очередь, Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ значительно продвинулась. Он сказал, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и оказывать консультации.

Как сообщает «Украинская правда», новый глава ТКГ будет назначен «в ближайшем будущем».

Им может стать вице-премьер-министр, первый заместитель председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

В тему: 16 октября 2018 года Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе в Минских переговорах, которую возглавлял с 2014 года. Его заменил советник тогдашнего президента Петра Порошенко — Руслан Демченко.

В июне 2020 года он снова возглавил украинскую делегацию в Минске по просьбе нового президента Владимира Зеленского.