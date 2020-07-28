Курс гривны снова просел: данные на 28 июля 2020 года

Главное: Курс евро в Украине резко вырос. Котировки публикует Национальный банк.

Детали: Во вторник, 28 июля, курс гривны снова упал. Свежие котировки публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор оставил без изменений цену американского доллара на уровне 27,76 гривны, зато евро подорожал сразу на тридцать восемь копеек – до 32,60 гривен.

Отметим, что наша валюта дешевела всю прошлую неделю.

Котировки валют:

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

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