Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ призвали молиться о полном прекращении войны на Донбассе

Александра Кудрявцева
137
В УПЦ призвали молиться о полном прекращении войны на Донбассе

Главное: В Украинской Православной Церкви попросили молитв о мире на востоке Украине. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Украинская Православная Церковь призывает верующих поблагодарить Бога молитвой за мир, а также попросить Его о том, чтобы вступившее в силу перемирие стало началом полного прекращения войны на востоке Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) написал на своей странице в Фейсбук.

«Мы очень надеемся на то, что отныне на передовой, а также в зоне прямого соприкосновения сторон больше не будет смертей и ранений. Что люди, проживающие по обе стороны фронта, более не соприкоснутся с ужасами обстрелов и последствий военных действий. Что жизнь, а не тяжелая безысходность и неверие в будущее будет потихоньку брать свое. И для того, чтобы все это со временем не стало очередной утраченной надеждой, нужны усердные молитвы. Именно поэтому мы призываем всех верных чад нашей Церкви в эти дни молитвенно поблагодарить Бога за дарованную нам милость, а также попросить Его о том, чтобы соответствующее решение положило начало полному прекращению войны на востоке Украины», — призвал митрополит Антоний.

По его словам, «символично, это произошло 27 июля — день, когда в предыдущие годы сотни тысяч верующих Украинской Православной Церкви традиционно выходили на Крестный ход в Киеве. Общеизвестно, что во время этого молитвенного шествия в сердцах и на устах людей неизменно звучала искренняя и горячая молитва об установлении мира на нашей родной земле».

Митрополит Антоний отметил необходимость усердных молитв, «чтобы все это со временем не стало очередной утраченной надеждой».

В Украинской Православной Церкви попросили молитв «обо всех тех людях, на плечи которых сейчас возложена огромная ответственность за будущее нашей страны и нашего народа».

«Миротворчество — это очень тяжелый, однако все же единственно верный и правильный путь, поскольку он угоден Богу. Ведь, как сказал святитель Василий Великий, ничто так не свойственно христианину, как быть миротворцем; за это и Господь обещал нам величайшую Свою награду», — заключил управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, какое качество больше всего приближает к Богу.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

27.07.20 09:15

Феодальная префектизация. Как перекроили глобус Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
25.07.20 08:00

Фильм «мама!»: библейская хоррор-притча Даррена Аронофски

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам [обновлено 26.07.2020]
26.07.20 22:00

Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам [обновлено 26.07.2020]

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая

Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
27.07.20 16:12
108
Последние новости
27.07.20 16:12

Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
27.07.20 16:07

В УПЦ призвали молиться о полном прекращении войны на Донбассе
27.07.20 15:51

В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
27.07.20 15:31

За полярным кругом зафиксирована… аномальная жара
27.07.20 14:51

Вьетнам объявил о появлении еще более опасного коронавируса
27.07.20 14:27

На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат
27.07.20 14:21

В России автомобиль с людьми утонул в канале
Фото и Видео
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат
На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат
В России автомобиль с людьми утонул в канале
В России автомобиль с людьми утонул в канале
Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления
Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления
Один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень
Один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень
В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз
В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине
Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине
Группа «Антитела» сняла странный клип с элементами сатанизма, оккультизма и магии
Группа «Антитела» сняла странный клип с элементами сатанизма, оккультизма и магии
fraza.com
Новости блогосферы
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.