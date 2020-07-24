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Митрополит Антоний объяснил, какое качество больше всего приближает к Богу

Александра Кудрявцева
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Митрополит Антоний объяснил, какое качество больше всего приближает к Богу

Главное: Совершенство человеческой личности является целью нашей земной жизни и делает нас ближе к Богу. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Бог хочет, чтобы человек был совершенен во всех добродетелях.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в Киево-Печерской лавре в четверг, в день торжеств в честь основателя монастыря – преподобного Антония Печерского.

«Преподобный Никодим Святогорец в одном из своих писем замечает: Бог требует от человека не какой-то конкретной добродетели, не какого-то конкретного одного подвига. Бог требует от человека совершенства. Бог хочет, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях», - сказал он.

Владыка отметил, что фундаментом развития человеческой цивилизации и каждой отдельной личности должно стать Божественное творение.

«Бог создает человека для бессмертия. И поэтому задача человека – сделать все в своей жизни, для того чтобы приобщиться к источнику бессмертия. Дело в том, что человек, хотя и является венцом творения, от также является творением, и не имеет в себе источника жизни. Человек может жить по-настоящему только тогда, когда может питаться источником жизни - самим Богом», - пояснил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что «цель человеческой жизни – соединение с Богом, достижение совершенства».

«Именно совершенство человеческой личности является целью нашей земной жизни. Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди, обращаясь к своим последователям, говорит: «Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен есть».

Совершенство – это не просто какое-то окончательное состояние. Это путь всей человеческой жизни. Совершенство – это попытка вырваться из объятий греха, который так тесно вошел в нашу природу, что подчас мы даже не замечаем, что делаем, что хотим, исходя их своего нравственного идеала, но делаем, что хочет сам грех», - сказал владыка Антоний.

По словам митрополита, понятие «совершенство» тесно связано с понятием «святость».

«Когда мы говорим о совершенстве, мы конечно говорим о святости. Святости – как соединении человека с Богом, который дает эти силы – бороться и преодолевать грех. Но, чтобы бороться с грехом, надо сначала увидеть и осознать, что этот поступок, эта мысль является греховной», - отметил управляющий делами УПЦ.

В тему: В УПЦ подготовили маски для верующих, которые придут в Киево-Печерскую лавру на Литургию в День Крещения Руси.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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