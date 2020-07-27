В историческом центре Киева прогремел взрыв

Главное: На киевском Подоле рано утром прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

Детали: Рано утром понедельника, 27 июля, на улице Нижний Вал, 41 (Подол) в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщает столичная полиция.

Копы говорят, что «произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома».

К счастью, никто не пострадал.

От взрыва посыпалась штукатурка и вылетели стекла окон.

Уже открыто уголовное производство по статье 296 «хулиганство» УК.

Сейчас правоохранители выясняют причины ЧП.

В тему: 22 июля 2020 года мы писали, что на улицы Киева вышли автоматчики.

21 июля 2020 года сообщалось, что в Киеве около метро прогремел мощный взрыв.