Накануне полного прекращения огня на Донбассе боевики разрушили жилой дом

Главное: С сегодняшнего дня на Донбассе начал действовать режим полного прекращения огня. Ожидается, что он будет действовать до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. При этом боевики обстреляли дачный из минометов поселок в Авдеевке.

Детали: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Как сообщает командование Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, сейчас ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи и «готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей».

«Стоит отметить, что в ООС работает колл-центр, и любой из военнослужащих, у которых „якобы изымают штатное вооружение“ могут обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на российские СМИ, командование боевиков ОРДЛО также осуществляет контроль за выполнением достигнутых договоренностей о полном перемирии с 27 июля.

В то же время, по данным штаба, в течение последних суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского.

При этом были обстреляны не только позиции украинских войск, но и жилые дома. Так, со стороны Яковлевки в направлении Авдеевки противник применил минометы калибра 82 мм, в результате чего одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к пожару и его разрушению.

Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

В тему: 22 июля 2020 года на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Подробнее о мерах, которые планируется применять для усиления режима прекращения огня на Донбассе читайте здесь.