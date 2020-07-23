В Кирилловке старушку на матрасе унесло в море на 700 метров

Главное: В Кирилловке 70-летнюю старушку на надувном матрасе унесло в море на 700 метров. Аналогичный случай произошел еще на одном курорте.

Детали: В среду, 22 июля, утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о происшествии на воде. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, на одной из баз отдыха в пгт Кирилловка во время купания на надувном матрасе женщину унесло в открытое море на расстояние примерно 700 м от берега.

В ведомстве уточнили, что женщине 70 лет, родом она из Запорожья.

В тот же день после обеда аналогичное ЧП произошло в районе одной из баз в с. Приморский Посад Приазовского района.

Женщину на надувном матрасе унесло в море примерно в 300 метрах от берега. Ею оказалась 31-летняя жительница Днепра.

В обоих случаях спасатели ГСЧС добрались до отдыхающих и доставили их на берег. От медицинской помощи обе отказались.

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