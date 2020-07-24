В следующем году группа ABBA порадует своих поклонников первым за сорок лет мини-альбомом

Главное: Легендарная группа ABBA выпустит пять новых песен. Произойдет это в следующем году.

Детали: Уже в 2021 году легендарная шведская группа ABBA порадует своих поклонников свежим материалом. Как поведал один из участников коллектива Бьорн Ульвеус, появится мини-альбом с пятью новыми песнями.

Как пишет издание The Independent, его выход был запланирован на этот год, но вмешалась пандемия коронавируса, из-за чего материал не смогла свети до конца.

Отметим, что это первая крупная студийная работа коллектива за последние сорок лет.

Справка: ABBA – легендарный шведский музыкальный квартет, играющий в 1972-1982 годах, а также с 2018 года по нынешнее время в стиле поп. Всего в мире было продано более 350 пластинок (дисков) группы.

Последний студийный альбом коллектива (The Visitors) был выпущен еще в 1981-м году, после чего выходили лишь сборники.

В тему: 11 декабря 2018 года мы писали, что названа самая популярная песня двадцатого века.

В 2016 году ABBA объявила о воссоединении ради «машины времени».