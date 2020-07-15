Депутаты отказались от безграмотных помощников. Пока

Главное: Верховная Рада не приняла закон, позволяющий депутатам нанимать в помощники людей без среднего специального или высшего образования.

Детали: Верховная Рада Украины вернула в комитет для подготовки к повторному первому чтению законопроект «О внесении изменений в статью 34 Закона Украины» О статусе народного депутата Украины «(№ 3644). Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов.

Проектом закона предложены изменения в статью 34 закона «О статусе народного депутата Украины», касающиеся исключения требования к образованию помощника-консультанта народного депутата, порядка прикрепления помощников-консультантов для кадрового и финансового обслуживания, порядка распределения общего фонда, установленного на оплату труда помощников консультантов народного депутата (с учетом потребности в средствах на выплату денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков).

Так, действующая редакция закона предусматривает, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком. При этом предлагается изменение этой нормы, по которой для помощнику-консультанту достаточно только свободно владеть украинским языком.

В тему: В Верховной Раде VIII созыва из 421 народного депутата 12 не имели высшего образования.