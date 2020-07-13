Врач заявил, что креветки могут вызвать смертельную аллергию

Главное: Российский врач составил список продуктов, которые могут привести к смертельной аллергии у человека. В него попали арахис и шоколад.

Детали: Российский медик-терапевт Леонид Звонков поведал, какие продукты могут вызвать смертельную аллергию. Его цитирую местные СМИ.

Врач объяснил, употребление каких продуктов может вызвать анафилактический шок у человека.

По его словам, «самые мощные аллергены – это арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки».

Также он добавил, что «люди зачастую могут не знать о своей реакции на какой-либо продукт, поэтому заранее защититься от потенциальной проблемы нельзя».

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