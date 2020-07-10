В Киеве дети стали чаще болеть коронавирусом

Главное: С начала пандемии коронавируса в Киеве заразились 464 ребенка. За последний месяц заболели 183 малыша.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о заболеваемости коронавирусом в городе среди детей. По его словам, всего с начала пандемии заразу подхватили 464 ребенка. Причем, сразу 183 ребенка заболели за последние четыре недели.

Он также поведал, что «в больницах сегодня находится 21 маленький пациент».

Виталий Кличко сказал: «Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от пяти до четырнадцати лет».

Мэр столицы добавил, что «основной причиной большого количества заболевших детей специалисты называют халатность родителей».

Градоначальник сказал: «Будьте внимательны к здоровью своих детей. Объясняйте и контролируйте соблюдение ими элементарных правил. Будьте осторожны и сами: не водите и не отпускайте детей в большие компании и места, где есть риск заразиться. Здоровье ваших детей – это, прежде всего, ваша ответственность».

В тему 8 июля 2020 года мы писали, что Кличко похвастался фото своего сына-великана.

В тот же день Кличко рассказал, как долго обучение в школах будет дистанционным.