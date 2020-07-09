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В руководстве Негромайдана считают белых людей недочеловеками

В руководстве Негромайдана считают белых людей недочеловеками

Главное: Белокожие люди являются «недочеловеками» с «рецессивными генетическими дефектами». Об этом заявила одна из основательниц движения BLM в Торонто Юсра Хогали.

Детали: Одна из основательниц движения Black Lives Matter в канадском Торонто Юсра Хогали считает белокожих людей неполноценными.

Как передает телканал «360º», свое мнение она аргументировала тем фактом, что у них отмечается «более высокая концентрация ингибиторов ферментов», которые подавляют выработку меланина, который, в свою очередь, ответственен за крепкие кости, зрение и слух.

«Белая кожа ‒ это ненормальность, свойственная недочеловеку», ‒ подчеркнула Хогали, добавив, что «белые люди ‒ генетический дефект черноты».

Она также выразила уверенность, что «черные просто при помощи своих доминирующих генов могли бы буквально смести с лица земли белую расу», будь у них такая возможность.

Справка: Black Lives Matter (BLM; рус. Жизни черных важны) ‒ интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении представителей негроидной расы. Занимается организацией акций протестов, демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими при исполнении, полицейским насилием, расовой дискриминацией по отношению к неграм в правовой системе США.

В тему: 25 июня 2020 года мы писали, что Негромайдан в США пробил очередное дно: его активисты призывают уничтожать христианские символы.

А 9 июня 2020 года сообщалось, что порносайт поддержал Негромайдан в США и призвал «делать чернокожих детей».

Тэги: общество, мир, люди, Канада, расизм, генетика, негр, негры, негромайдан

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