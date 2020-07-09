Известный футбольный клуб сняли с чемпионата Украины за долги

Главное: Львовские «Карпаты» сняли с розыгрыша украинской Премьер-лиги. У клуба огромные долги.

Детали: В четверг, 9 июля, львовские «Карпаты» исключили из розыгрыша Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Как отмечается, столь жесткое решение было принято из-за «повторной неявки клуба на матч чемпионата без уважительной причины».

Имея финансовые проблемы (СМИ пишут о долге в пять миллионов долларов), «Карпаты» не выехали на две встречи против «Мариуполя» (24 и 29 туры). В этих матчах им засчитано техническое поражение 0-3.

Кроме этого, вероятно, львовскому клубу откажут в выдаче лицензии на следующий сезон.

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