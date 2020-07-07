В Запорожье военный изнасиловал одного подростка и домогался другого

Главное: В Запорожье военный в течение суток изнасиловал мальчика-подростка и пытался проделать то же самое с еще одним парнем. Такая информация появилась в местных СМИ. В пресс-службе областного управления полиции сообщили, что по факту данного происшествия открыто уголовное производство.

Детали: В понедельник, 6 июля, в 21.20 в Александровский отдел полиции Запорожья обратилась мать 13-летнего подростка, которая заявила об изнасиловании ребенка. По ее словам, инцидент произошел около 21.10 по проспекту Соборной, 84, где неизвестный мужчина затащил в подъезд парня и заставлял осуществить оральный половой акт за деньги, пишут «Факты Запорожья».

Правоохранители также получили заявление от еще одной пострадавшей семьи. Часом ранее в 20.50 насильник пытался совершить аналогичное деяние в отношении 16-летнего подростка.

Правоохранители установили, что к этим инцидентам причастен 34 — летний местный житель, военнослужащий ВЧ 1048 Чернигова.

Мужчина был задержан, допрошен и отпущен. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В пресс-службе Нацполиции в Запорожской области факт происшествия подтвердили. Также сообщили по данному факту открыто уголовное производство.

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