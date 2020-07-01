Совсем скоро Луна потемнеет

Главное: 5 июля произойдет лунное затмение. Украинцы его не увидят без оптики.

Детали: Утром воскресенья, 5 июля, произойдет затмение Луны. Впрочем, украинцы его невооруженным взглядом увидеть не смогут.

Явление начнется в 06-07 по киевскому времени.

Луна в Украине уже будет находиться ниже линии горизонта, поэтому увидеть происходящее без мощной оптики не получится. Максимальная фаза затмения произойдет в 7-30 утра.

Лунное затмение можно будет наблюдать в Южной и Северной Америке, Африке, в Южной и Западной Европе.

Астрономы говорят, что оно «завершит коридор затмений, начавшихся в июне текущего года».

Произойдет затмение на фоне начинающегося 4 июля парада планет: Земля будет находиться на линии между Луной и Солнцем, из-за чего наш спутник потемнеет.

В тему 30 июня 2020 года сообщалось о том, что парад планет пройдет в июле: что можно будет увидеть в небе.

17 июля 2019 года сообщалось, что украинцы смогли насладиться частичным лунным затмением.