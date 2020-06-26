Главные новости за 26 июня 2020 года

- Народные депутаты Украины зарегистрировали в ВРУ законопроект, согласно которому предлагается запретить людям сдавать свои квартиры без риелторов. За невыполнение данного условия светят серьезные штрафы.

- Обнародованы результаты социологического опроса, направленного на выявление взглядов на возможный источник происхождения коронавируса. Выяснилось, что 70% украинцев считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае.

- Рафинированное подсолнечное масло вызывает рак. Об этом заявил российский онколог.

- Ученые заявили, что коронавирус можно уничтожить с помощью дальнего ультрафиолетового излучения. На это уйдет всего 25 секунд.

- В Индии молнии массово убивают людей. За два дня погибли 110 человек.

- В Москве в психиатрическую больницу госпитализировали Бари Алибасова. Связано это с нестабильным состоянием артиста на фоне принимаемых им препаратов.