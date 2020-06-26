В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений

Главное: На период карантина запрещается «проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и иных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие.

Детали: Правительство усилило контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт правительства, об этом 25 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня, если мы хотим уберечь экономику страны от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить такие карантинные ограничения, как это было в марте, есть единственный путь – всем вместе соблюдать требования адаптивной модели карантина: маски, дезинфекция, социальная дистанция», – отметил Шмыгаль.

По его словам, с понедельника Правительство уже начало акцию по наложению штрафов, преимущественно на учреждения, которые не придерживаются карантинных ограничений, «но уважаемые граждане, мы будем усиливать контроль за соблюдением социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекционных мероприятий».

В частности, согласно новой редакции Постановления Кабмина, на период карантина запрещается «проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и иных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственен за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра». В регионах, где наблюдается значительное распространение больных COVID-19, могут быть установлены дополнительные ограничения по проведению массовых мероприятий.

Кроме того, запрещается находиться на улицах без удостоверяющих личность документов и быть без средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно) в общественных зданиях и сооружениях, в том числе религиозных.

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