Российский онколог заявил, что популярный в Украине продукт провоцирует рак

Главное: Рафинированное подсолнечное масло вызывает рак. Об этом заявил российский онколог.
Детали: Российский врач-онколог Иван Карасев заявил, что рафинированное подсолнечное масло вызывает рак. Его цитируют местные СМИ.
По словам специалиста, «масло, получающееся после рафинации, подвергается воздействию гексана и бензина, которые полностью невозможно вывести из продукта».
Медик добавил, что «под воздействием высоких температур, например, при жарке на сковороде, в масле образуются канцерогенные вещества, которые впитываются в продукты и вместе с ними ежедневно попадают в организм».
Он также добавил: «Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и, конечно же, рака».
Подсолнечное масло он советует заменить оливковым, которое «содержит много антиоксидантов, которые препятствуют развитию опухолей».
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