Митрополит Антоний сравнил период карантина с подвигом уединения преподобного Онуфрия в пустыне

Главное: Когда человек остается наедине с собой, то начинает видеть свой внутренний мир, и это может стать первой ступенькой духовного развития.Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Что такое подвиг отшельничества украинцы в некоторой степени ощутили на себе во время недавнего карантина.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сегодня перед началом праздничной Божественной литургией в день небесного покровителя Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

«Преподобный Онуфрий, святой IV века, в течение многих лет подвизался в пустыне наедине. Этот подвиг - потому что быть наедине с Богом и с самим собой очень тяжело. В определенной степени мы почувствовали это в период карантина, когда были вынуждены все время находиться в своих квартирах, и поняли, насколько это тяжело», - напомнил митрополит Антоний.

Он отметил, что когда человек остается наедине с собой, то начинает видеть свой внутренний мир, и это может стать первой ступенькой духовного развития. Ведь, чтобы познать Бога, нужно сначала познать самого себя.

«Самопознание - это первый шаг к познанию Бога, но путь достаточно тяжелый, поэтому, когда мы заглядываем внутрь своей души, то видим, что там может быть не очень хорошо. Человек после грехопадения концентрирует свое внимание не на Боге, а на собственном эгоизме. Когда происходит что-то неладное, он видит причину этому не в своих грехах, а перекладывает вину на других», - констатировал владыка Антоний.

Митрополит Антоний привел пример: во время карантина некоторые семьи пережили кризис, из-за неспособности долгое время находиться вместе. В то же время, для супружеских пар, живущих христианской жизнью, это был период, позволивший им по-новому посмотреть на себя, свою половинку, и на своих детей.

«Подвиг затворника преподобного Онуфрия, который подвизался в течение 60 лет в пустыне, является чрезвычайным. Он стал возможным только через благодать Духа Святого, которая может укрепить человека и дать те силы, которые позволяют бороться с самим собой», - подчеркнул митрополит Антоний.

Также управделами УПЦ отметил, что люди сейчас особенно нуждаются в духовной поддержке и богослужениях.

«Хотел бы подчеркнуть, что мы находимся в периоде карантина и просим прихожан, чтобы они сохраняли дистанцию, приходили в храм в масках, потому что, к сожалению, эпидемия еще продолжается, и мы хотим, чтобы все, кто приходит в храм, выполняли установленные нормы. Мы разместили объявления, чтобы наши прихожане обращали на них внимание и придерживались норм карантина», - сказал Митрополит Антоний.

Как сообщалось, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества в честь преподобного Онуфрия Великого - небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.

Предстоятель возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. В связи с карантинными ограничениями в этом году празднования проходили при ограниченном количестве людей с соблюдением карантинных норм. На Божественной литургии Митрополиту Онуфрию сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, а также духовенство. Вместе с Блаженнейшим молились игуменьи монастырей, гости и верующие, соблюдая социальную дистанцию.

В этом году на торжествах нет иностранных гостей, так как границы закрыты. Поместные Православные Церкви прислали свои письменные поздравления.

В День ангела Митрополита Онуфрия поздравляли также с 6-летием предстоятельского служения и 76-летием, которое Блаженнейший отметит в этом году.

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