Украинцев пугают ужесточением карантина

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что в Украине могут ужесточить карантин. Случится это в том случае, если люди и дальше будут игнорировать меры безопасности.

Детали: Сегодня, 25 июня, во время заседания Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил снова ввести жесткий карантин в Украине, если будут игнорироваться меры безопасности по коронавирусу. Об этом сообщает «Страна».

«Очередной антирекорд, почти тысяча официально подтвержденных больных коронавирусом за последние сутки. Продолжается рост, мы получили волну коронавируса, загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, где загруженность больниц составляет более 50%, и это очень негативный сигнал. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

По его словам, ситуация в стране сильно ухудшается, а местная власть, чтобы не потерять политические баллы, продолжает ослаблять ограничения.

«Ситуация значительно ухудшается. Причина — люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели. Единственный путь — продолжать политику наказаний», — сказал Денис Шмыгаль.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения Украины считают, что в случае соблюдения мер, разработанных украинским правительством для сдерживания распространения коронавируса, в стране не было бы такого значительного роста количества зараженных.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Поэтому, по мнению министра, ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в сложившейся ситуации необходимо усилить работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболеваемости прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», — заявил глава государства.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине зафиксирован антирекорд заболеваемости коронавирусом — зафиксировано 994 новых случая заражения.

В тему: По состоянию на вечер 24 июня число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 9 294 527, смертей ‒ 478 278, а выздоровлений ‒ 4 660 518. В Украине же было выявлено 38 074 инфицированных, зарегистрировано 1 035 смертей и 16 956 случаев выздоровления.