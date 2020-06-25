Негромайдан в США пробил очередное дно: его активисты призывают уничтожать христианские символы

Главное: Активисты американского негромайдана призвали разрушать статуи Иисуса Христа, потому, что Спаситель был белокожим.

Детали: Один из активистов американского протестного движения BLM ( BLM — «жизни черных имеют значение»), экс-пастор Шон Кинг призвал разрушать статуи Иисуса Христа, уничтожать фрески и иконы. Кинг утверждает, что Спаситель был белокожим, что якобы говорит о расизме и превосходстве белой расы.

«В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи», — объяснил свою позицию бывший пастор, пишет УНИАН.

Высказывание Кинга набрало около 15 000 комментариев.

При этом многие осудили слова Кинга. В частности, по мнению одного из пользователей, уничтожать европейские изображения Иисуса — это такой же расизм, как и уничтожать изображения, присущие любой другой культуре.

В тему: Ранее мы писали о том, почему католики выступили против Трампа и поддержали Негромайдан в США.