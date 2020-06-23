Жителей западных областей Украины пугают наводнениями из-за непрекращающихся дождей

Главное: В западных областях Украины грядут наводнения. Тут не прекращаются проливные дожди.

Детали: В ближайшие пару дней, 23-24, в западных областях Украины ожидаются наводнения. Об этом сообщают в ГСЧС.

Отмечается, что в регионе не прекращаются сильные осадки: уже несколько дней тут идут грозовые дожди. При этом, как говорят синоптики, они не утихнут до конца недели.

Спасатели предупреждают, что «в горной части бассейна реки Прут и в бассейне реки Сирет ожидается формирование следующей волны дождевого паводка с подъемом уровней воды на одного-двух метров, на отдельных участках (в местах сужения русла) до 2,5 метров».

Также сообщается, что «в местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селевых потоков».

Украинцев информируют, что уже сегодня, 23 июня, «на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр) и Вишня (бассейн Сяна), а также притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях, продолжатся подъемы уровней воды до полутора метров, а на отдельных участках рек Прута и Днестра и до 2,5 метров».

При этом, как говорят в ГСЧС, накануне из-за непогоды уже произошло четыре оползня, разрушены несколько мостиков и произошло разрушение дамбы на реке Черемош.

Как говорится в сообщении, на территории восьми областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ровенская) вследствие непогоды подтоплены 174 жилых дома, повреждены кровли двух школ, двух зданий и двух жилых домов.

Кроме этого, по данным спасателей, в Ивано-Франковской области уже начались паводки, а уровень воды в реках поднялся до двух метров.

Также, по данным ГСЧС, из-за сильного ветра и дождей на сегодняшнее утро были обесточены 209 населенных пунктов в восьми областях нашей страны. Больше всех пострадали Житомирская и Киевская области (72 и 52 населенных пункта соответственно). Еще по 29 населенных пунктов остались без электричества в Черниговской и Ивано-Франковской областях, 19 – в Черкасской, пять – в Черновицкой и три – в Кировоградской областях.

В тему 15 июня 2020 года сообщалось, что в одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги.

2 июня 2020 года стало известно, что из-за проливных дождей в Украине начались наводнения.