Жителей западных областей Украины пугают наводнениями из-за непрекращающихся дождей

Главное: В западных областях Украины грядут наводнения. Тут не прекращаются проливные дожди.
Детали: В ближайшие пару дней, 23-24, в западных областях Украины ожидаются наводнения. Об этом сообщают в ГСЧС.
Отмечается, что в регионе не прекращаются сильные осадки: уже несколько дней тут идут грозовые дожди. При этом, как говорят синоптики, они не утихнут до конца недели.
Спасатели предупреждают, что «в горной части бассейна реки Прут и в бассейне реки Сирет ожидается формирование следующей волны дождевого паводка с подъемом уровней воды на одного-двух метров, на отдельных участках (в местах сужения русла) до 2,5 метров».
Также сообщается, что «в местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селевых потоков».
Украинцев информируют, что уже сегодня, 23 июня, «на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр) и Вишня (бассейн Сяна), а также притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях, продолжатся подъемы уровней воды до полутора метров, а на отдельных участках рек Прута и Днестра и до 2,5 метров».
При этом, как говорят в ГСЧС, накануне из-за непогоды уже произошло четыре оползня, разрушены несколько мостиков и произошло разрушение дамбы на реке Черемош.
Как говорится в сообщении, на территории восьми областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ровенская) вследствие непогоды подтоплены 174 жилых дома, повреждены кровли двух школ, двух зданий и двух жилых домов.
Кроме этого, по данным спасателей, в Ивано-Франковской области уже начались паводки, а уровень воды в реках поднялся до двух метров.
В тему 15 июня 2020 года сообщалось, что в одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги.
2 июня 2020 года стало известно, что из-за проливных дождей в Украине начались наводнения.