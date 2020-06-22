В деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след»

Главное: В деле российского актера-убийцы Михаила Ефремова появился «украинский след». Его адвокат попытался объяснить, зачем тот сел пьяным за руль.

Детали: Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев попытался объяснить, почему его подзащитный сел пьяным за руль, после чего произошло смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Его цитируют местный СМИ.

Юрист поведал следующее: «Сейчас многие его осуждают, но никто ведь не хочет понять, почему он пьяным сел за руль. На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете».

Адвокат добавил: «Он сообщил Михаилу Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил его съездить в клинику и помочь, чем он сможет».

Он сказал: «А в тот день как раз был православный праздник (7 июня была Троица, 8 июня – Духов день), Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания».

Напомним, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный актер вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada – ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

В тему 20 июня 2020 года сообщалось, что в сеть «слили» результаты судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

19 июня 2020 года стали известны имена всех потерпевших по делу любителя пьяной езды Михаила Ефремова.