Павел Дуров

Завтра в Украине будет чуть меньше отключений электричества

Правительство приняло важное решение по поводу электричества

В Украине утверждены мотивационные контракты для военных

Генштаб ВСУ поведал о нынешней ситуации на фронте

В МАГАТЭ сделали тревожное заявление по поводу ЧАЭС

Путин угрожает «любым путем» захватить Донбасс и другие территории Украины

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к РФ немедленно вернуть украинских детей

Путин туманно высказался о мирном плане США по Украине

«Укрэнерго» рассказало, как будут выключать свет в пятницу, 5 декабря

Путин сделал странное заявление о прекращении войны в Украине

Трамп и Венс сделали оптимистичные заявления по поводу войны в Украине

Зеленского предупредили о «предательстве» со стороны США, — Spiegel

01.12.25 09:07

Зеленский сделал анонс «важных дней» после беседы с Рютте

01.12.25 14:43

Президент Польши жестко высказался об отношениях с Россией

01.12.25 10:15

На столе переговоров в Майами график выборов в Украине и «обмен территориями», — WSJ

04.12.25 14:03

Сырский рассказал о текущих боях за Покровск

01.12.25 12:23

Трамп заявил о возможности мирной сделки по Украине

04.12.25 13:50

Путин угрожает «любым путем» захватить Донбасс и другие территории Украины

02.12.25 17:23

Украина получит пакет «зимней поддержки» от Швеции

01.12.25 15:44

Путин подписал бюджет России на следующий год с гигантскими военными расходами

02.12.25 23:49

Трамп сделал новое обтекаемое заявление по поводу мира в Украине

01.12.25 13:37

Нидерланды серьезно помогут украинской ПВО