Кирилл Буданов

Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы (на ЗАЭС) потихоньку спадает.
Источник: The Times
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