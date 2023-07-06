Кирилл Буданов

Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат

Людмила Марченко, нардеп от «Слуг народа», поймана на взятке

Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям

В Белом доме намекнули, когда Украину могут принять в НАТО

06.07.23 09:14

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат

05.07.23 22:19

Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя

05.07.23 15:09

Катастрофа МАУ под Тегераном: против Ирана подан иск в суд ООН

05.07.23 14:28

Саммит НАТО в Вильнюсе «не разочарует украинцев», — президент Литвы

05.07.23 12:57

Армия РФ потеряла половину своей боеспособности, — глава Генштаба Британии

05.07.23 10:18

Враг все чаще применяет химическое оружие, — ВСУ

05.07.23 08:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат

04.07.23 15:20

В Севастополе прогремел мощнейший взрыв

04.07.23 13:51

Столтенберг еще на год остался во главе НАТО

04.07.23 11:25

Число жертв атаки дронов на Сумы возросло