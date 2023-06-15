Алексей Резников

Украина <…> уже фактически играет роль восточного фланга НАТО.
Источник: «Голос Америки»
Украина <…> уже фактически играет роль восточного фланга НАТО.
Источник: «Голос Америки»
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