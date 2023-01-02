Ханс-Лотар Домрезе

Что меняется с 1 января 2023 года в Украине: налоги, тарифы и др.

Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом

Кто такие скауты? И при чем тут масоны и спецслужбы

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?

Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...