Ханс-Лотар Домрезе

В течение 2023-го года у нас будет перемирие (в Украине).
Источник: Berliner Zietung
В течение 2023-го года у нас будет перемирие (в Украине).
Источник: Berliner Zietung
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