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Фразы > Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Автор: глава МИД Украины
04.07.22 13:14
8
Дмитрий Кулеба

До тех пор пока белорусская армия будет четко понимать, что ВСУ в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие. На сегодняшний день они это четко осознают.

Источник: «Левый берег»

Тэги: политика, война, Беларусь, МИД Украины, Дмитрий Кулеба

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