Дмитрий Кулеба

До тех пор пока белорусская армия будет четко понимать, что ВСУ в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие. На сегодняшний день они это четко осознают.
Источник: «Левый берег»
До тех пор пока белорусская армия будет четко понимать, что ВСУ в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие. На сегодняшний день они это четко осознают.
Источник: «Левый берег»
Цены на газ в Европе вновь резво пошли вверх
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
ЕС хочет собрать гигантскую сумму на восстановление Украины
Священники УПЦ в пяти епархиях провели в последний путь погибших украинских воинов
Глава МВД призвал ввести штрафы для нарушителей комендантского часа
На Одесчине священники УПЦ молились о погибших в Сергеевке
В Белой Церкви верующие УПЦ передали продуктовые наборы семьям переселенцев
Папа Римский хочет посетить сначала Москву, а потом – Киев
На Ровенщине активисты ПЦУ препятствуют молитве верующих УПЦ
Мольфарка заявила, что Путин купается в крови оленей
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия уже потеряла в войне 36,2 тысячи солдат
Депутаты ВРУ предлагают расширить список тех, кто может выехать за границу во время войны
Россияне могли заминировать подступы к острову Змеиный, — Госпогранслужба
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
В ГУР оценили вероятность нападения Беларуси
В Украине повысили прожиточный минимум
Рада назначила нового омбудсмена
Визовый режим с Россией вступил в силу
Россия обстреляла курортную Сергеевку. Разрушена девятиэтажка и две базы отдыха, много жертв
В Кремле назвали условие окончания войны до конца суток
В России правоохранители массово пишут рапорта, боясь попасть на войну, - утверждает ГУР
В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой
Путин заявил, что взрыв в ТЦ Кременчуга – не теракт
Появились подробности похищения мэра Херсона
Митрополит УПЦ рассказал об открытии церковных общин УПЦ заграницей
В Генштабе озвучили планы на остров Змеиный
Очередной конфуз: Байден «запутался» в братьях Кличко
Украина разрывает дипотношения с Сирией
В Минздраве рассказали, сколько украинцев не сделали бустерную прививку от коронавируса
Остров Змеиный vs Калининград
Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?