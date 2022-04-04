Меня спросили, планируется ли поездка в Украину, я сказал: этот вопрос рассматривается. Но я не знаю, можно ли это сделать, удобно ли это делать, к лучшему ли это, и должен ли я это делать.
Источник: Avvenire
Меня спросили, планируется ли поездка в Украину, я сказал: этот вопрос рассматривается. Но я не знаю, можно ли это сделать, удобно ли это делать, к лучшему ли это, и должен ли я это делать.
Источник: Avvenire
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