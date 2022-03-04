Алексей Резников

В Николаевской области «перекрыли» две реки

Предстоятель УПЦ дал верующим во время поста молитвенное правило для прекращения войны

Митрополит Антоний призвал оторваться от чтения новостей и помочь ближним

Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией

Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь уже атакует Украину

Поползли слухи, что Янукович может вернуться в Украину

С начала войны из Украины бежали почти миллион человек

Во всех храмах и монастырях УПЦ одновременно проведут молебен о мире в Украине

Зеленский рассказал, что будет с индексацией пенсий во время войны

Правоохранители и архиереи УПЦ просят прекратить распространение фейков о Церкви

01.03.22 12:26

Лукашенко сделал тревожное заявление по Украине

28.02.22 16:55

Синод УПЦ призвал Патриарха Кирилла, Путина и Зеленского сделать все, чтобы остановить войну в Украине

28.02.22 14:37

Одного из украинских мэров задержали за предательство

02.03.22 11:03

Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь уже атакует Украину

01.03.22 18:00

Украина и Россия обменялись пленными

02.03.22 16:17

С начала войны из Украины бежали почти миллион человек

27.02.22 19:59

Воздушная тревога в городах Украины, из Крыма вылетели бомбардировщики и истребители

28.02.22 16:22

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в первый день весны

01.03.22 18:06

Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией

27.02.22 19:05

Виктор Медведчук находится в Киеве под домашним арестом