Алексей Резников

В эти часы и дни происходит слом ситуации.
Источник: Facebook
Предстоятель УПЦ призвал провести пост в покаянной молитве
Митрополит Антоний призвал оторваться от чтения новостей и помочь ближним
Предстоятель УПЦ дал верующим во время поста молитвенное правило для прекращения войны
Кличко обратился к частным аптекам
В киевские бомбоубежища обещают провести Интернет
В Херсонской области «вырубили» мобильную связь
В Николаевской области «перекрыли» две реки
Международные эксперты предрекли России дефолт
Генштаб ВСУ привел новые данные по потерям РФ
Россия осталась без Королевских Гонок
Правоохранители и архиереи УПЦ просят прекратить распространение фейков о Церкви
Зеленский рассказал, что будет с индексацией пенсий во время войны
Украинцам, потерявшим работу из-за войны, пообещали небольшие компенсации
Во всех храмах и монастырях УПЦ одновременно проведут молебен о мире в Украине
С начала войны из Украины бежали почти миллион человек
Поползли слухи, что Янукович может вернуться в Украину
В Украине заработала гуманитарная горячая линия
Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь уже атакует Украину
Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией
Лукашенко сделал тревожное заявление по Украине
Синод УПЦ призвал Патриарха Кирилла, Путина и Зеленского сделать все, чтобы остановить войну в Украине
Одного из украинских мэров задержали за предательство
Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь уже атакует Украину
Украина и Россия обменялись пленными
С начала войны из Украины бежали почти миллион человек
Воздушная тревога в городах Украины, из Крыма вылетели бомбардировщики и истребители
Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в первый день весны
Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией
Виктор Медведчук находится в Киеве под домашним арестом
12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
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