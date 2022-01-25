Алексей Резников

Премьер-министр Великобритании сравнил вторжение России в Украину с Чечней

Татьянин день: какой праздник отмечается 25 января

Коронавирус в Украине: 19 118 заболевших и 161 погибший

Во время матча Кубка африканских наций произошла смертельная давка

Управделами УПЦ считает, что томос не помог преодолеть церковный раскол в Украине

Коронавирус в Украине: 12 915 заболевших и 67 погибших

Госпогранслужба и полиция не рассказывают о смерти солдата-срочника на границе с Румынией

Главные новости за 24 января 2022 года

Коронавирус в Украине: 19 118 заболевших и 161 погибший

21.01.22 12:42

Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине

19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году

21.01.22 21:37

Ситуация вокруг Украины никак не повлияла на «Часы Судного дня»

21.01.22 13:13

Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова

22.01.22 13:07

Микробиологи из США нашли механизм, защищающий клетки от старения

22.01.22 05:07

День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января

24.01.22 15:59

За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы

19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января

19.01.22 00:01

4 июля 2023-го года в Землю может врезаться астероид

21.01.22 19:00

Главные новости за 21 января 2022 года