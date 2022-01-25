Алексей Резников

Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого «тревожного чемоданчика».
Источник: выступление в Верховной Раде
Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого «тревожного чемоданчика».
Источник: выступление в Верховной Раде
Зеленский продолжил расширять сферу применения тысячи за вакцинацию
Управделами УПЦ считает, что томос не помог преодолеть церковный раскол в Украине
В Одессе учительница избила школьника бутылкой
Во время матча Кубка африканских наций произошла смертельная давка
Появилась страшная статистика «пьяных» ДТП в Украине
«Вовину тысячу» скоро начнут выдавать и несовершеннолетним
Коронавирус в Украине: 19 118 заболевших и 161 погибший
Зеленский решил продолжать аттракцион невиданной щедрости
Татьянин день: какой праздник отмечается 25 января
Премьер-министр Великобритании сравнил вторжение России в Украину с Чечней
Зеленский продолжил расширять сферу применения тысячи за вакцинацию
«Вовину тысячу» скоро начнут выдавать и несовершеннолетним
Коронавирус в Украине: 19 118 заболевших и 161 погибший
Зеленский решил продолжать аттракцион невиданной щедрости
В Украине продолжается волна «минирований» учебных заведений
Главные новости за 24 января 2022 года
Стало известно, о каких подарках думает Зеленский накануне дня рождения
Автомобилистам приготовиться: на дороги Украины выходят полицейские «фантомы»
Госпогранслужба и полиция не рассказывают о смерти солдата-срочника на границе с Румынией
Коронавирус в Украине: 12 915 заболевших и 67 погибших
Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине
В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
Ситуация вокруг Украины никак не повлияла на «Часы Судного дня»
Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
Микробиологи из США нашли механизм, защищающий клетки от старения
День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января
За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы
Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
4 июля 2023-го года в Землю может врезаться астероид
Главные новости за 21 января 2022 года
На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
Две тенденции-2021, которые определят год 2022
Блядская власть: рыба гниет с головы
Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества