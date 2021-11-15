Александр Лукашенко

Санкциями пугают (страны ЕС). Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда.
Источник: Sputnik
Санкциями пугают (страны ЕС). Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда.
Источник: Sputnik
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