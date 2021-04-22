Виталий Шабунин

Куча свидетелей и очевидных доказательств — все это не имеет значения, если «правоохранители» и судьи ложатся под любого, кто запхает им в трусы 100 долларов
Источник: Facebook
Куча свидетелей и очевидных доказательств — все это не имеет значения, если «правоохранители» и судьи ложатся под любого, кто запхает им в трусы 100 долларов
Источник: Facebook
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