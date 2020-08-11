Дональд Трамп

Я вам скажу, кто вмешивается в выборы. Демократы вмешиваются в выборы, требуя бюллетеней по почте.
Источник: брифинг в Белом доме
Я вам скажу, кто вмешивается в выборы. Демократы вмешиваются в выборы, требуя бюллетеней по почте.
Источник: брифинг в Белом доме
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