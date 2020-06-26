Виталий Труш

Отруби себе пальцы! Так, как ты (экс-министр инфраструктуры Максим Бурбак) разрушаешь Карпаты, чмо.
Спрут имени Джорджа Сороса опутал все европейские структуры
Отруби себе пальцы! Так, как ты (экс-министр инфраструктуры Максим Бурбак) разрушаешь Карпаты, чмо.
Главные новости за 26 июня 2020 года
Более 7% украинцев считают, что к происхождению коронавируса приложили руку масоны, спецслужбы, Билл Гейтс или мировое правительство
Митрополит Антоний рассказал о черте характера, которая актуальна для каждого
Российский онколог заявил, что популярный в Украине продукт провоцирует рак
В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений
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Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
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