Артем Супрун: Для компании Оптима-Фарм поддержка ветеранских соревнований является выражением благодарности нашим защитникам и защитницам

3 мая Федерация стронгмена Украины совместно с Департаментом молодежи и спорта КГГА провела традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие «Киев несокрушимый». Он прошел в столице уже четвертый год подряд. Генеральным партнером мероприятия выступил национальный дистрибьютор Оптима-фарм.

Почетными гостями турнира стали Киевский городской голова Виталий Кличко, народный депутат Алексей Леонов, при содействии которого проходят ветеранские турниры, заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, Василий Вирастюк – народный депутат и почетный президент Федерации стронгмена Украины, Артем Супрун – финансовый директор СП «Оптим».

Киевский городской голова Виталий Кличко, в частности, отметил, что «спорт — это не только физическое восстановление, но и важная часть психологической адаптации к мирной жизни». В свою очередь народный депутат Алексей Леонов подчеркнул, что он уже четвертый раз поддерживает ветеранские соревнования. И каждый раз чувствует, что «здесь собрались люди, умеющие держать удар – и в спорте, и в жизни, и на войне; те, кто знает, что такое бороться по-настоящему: не в комментариях и не в теориях, а в реальных ситуациях, где на кону стоит жизнь».

Со своей стороны представитель генерального партнера события финансовый директор СП "Оптим-Фарм, ЛТД" Артем Супрун заявил, что для компании поддержка ветеранских соревнований является выражением искренней благодарности нашим защитникам и защитницам. По его словам, «компания Оптима-Фарм уже более 30 лет поставляет лекарства в аптеки и больницы и заботится о здоровье украинцев. И поскольку сегодняшние соревнования являются не только спортивным событием, но и важным этапом реабилитации военных, компания сразу решила поддержать их».

Участники соревновались в 6 адаптивных видах спортивных дисциплин: жим лежа на разы, гребли на тренажере «Concept-2», рывок гири, эйрбайк, стронгмен/инвастронг. Все участники соревновались в равных справедливых условиях, поскольку были предварительно разделены по группам травм и нозологий. Участие в соревнованиях приняли более 500 ветеранов, которые получили возможность не только проявить свои лучшие качества, но и пообщаться с собратьями, зарядиться энергией, получить новую дополнительную мотивацию.