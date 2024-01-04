Ирина Гатун и Юрий Великий из «Квартал 95» попали на сайт «Миротворец»

Главное: Актёры Ирина Гатун и Юрий Великий попали на сайт «Миротворец» после того, как сыграли скандальную сценку «Квартал 95» про «переселенку из Скадовска».

Детали: Актёров «Квартал 95» Ирину Гатун и Юрия Великого, которые сыграли скандальную сценку про «переселенку из Скадовска», добавили на сайт «Миротворец».

Еще одна причина добавления Ирины Гатун на «Миротворец» — ее фото из Крыма, который она посещала несколько раз после аннексии. Также в соцсетях нашли ее фото 9 мая 2015 года в советской военной форме.

В свою очередь, Ирина Гатун у себя в Instagram назвала «проплаченными тварями» тех, кто «поднимает хейт» вокруг этого номера «95 Квартала».

Ранее стало известно, что номер «Квартал 95», в котором высмеивается «переселенка» из неподконтрольной Херсонщины, будет удалён, а весь выпуск будет перемонтирован. Такое заявление обнародовал «1+1 media»: «Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев».

В скандальнном номере «Квартал 95» высмеяли жителей неподконтрольного Скадовска за якобы неправильный украинский язык — в одном из своих номеров юмористы обыграли ситуацию, где жительница из русскоязычного региона перекручивает и неправильно выговаривает слова.

Пользователи Сети в комментариях к записи концерта высказали своё возмущение тем, что «Квартал 95» своим номером унижает достоинство русскоязычных переселенцев, а также тех украинцев, которые оказались на неподконтрольной территории.

На номер отреагировал и мэр Скадовска: он призвал режиссеров шоу извиниться перед людьми.