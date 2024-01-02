Эмили Пеллегрини: девушка, созданная нейросетью, набрала в Instagram больше 100 тыс. подписчиков

Главное: Созданная искусственным интеллектом модель Instagram Эмили Пеллегрини стала суперпопулярной, а ее создатель уже заработал 10 000 долларов.

Детали: Модель Instagram Эмили Пеллегрини, созданная искусственным интеллектом, собрала 123 000 подписчиков за четыре месяца.

Эмили Пеллегрини создана на основе описания «девушки мечты среднего мужчины». И анонимный создатель Эмили Пеллегрини уже заработал почти 10 000 долларов всего за шесть недель.

Привлекательность модели искусственного интеллекта не ограничивается Пеллегрини: ее «сестра-блондинка» Фиона Пеллегрини также быстро завоевала популярность в Instagram, набрав 30 000 подписчиков.