Черепаха Джонатан - самое старое существо на Земле: ей 191 год

Главное: 191-летняя черепаха Джонатан — самое старое существо на Земле, она занесена в Книгу рекордов Гинесса.

Детали: Самому старому существу на Земле исполнился 191 год. Об этом сообщает Книга рекордов Гинесса.

Сейшельские гигантские черепахи обычно живут около 150 лет, но 191-летний Джонатан превзошел все ожидания. Он пережил всех наземных существ.

«Джонатан находится в добром здравии, и все признаки в настоящее время вселяют в нас надежду, что он доживет до третьего столетия», — говорится в публикации.