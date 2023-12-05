Черепаха Джонатан - самое старое существо на Земле: ей 191 год

Главное: 191-летняя черепаха Джонатан — самое старое существо на Земле, она занесена в Книгу рекордов Гинесса.
Детали: Самому старому существу на Земле исполнился 191 год. Об этом сообщает Книга рекордов Гинесса.
Главное: 191-летняя черепаха Джонатан — самое старое существо на Земле, она занесена в Книгу рекордов Гинесса.
Детали: Самому старому существу на Земле исполнился 191 год. Об этом сообщает Книга рекордов Гинесса.
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