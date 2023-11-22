У Калпана Балан 38 зубов: по такому случаю она попала в Книгу рекордов

Главное: Калпана Балан попала в Книгу рекордов. У нее обнаружено 38 зубов, что на 6 больше, чем у большинства людей.

Детали: Жительница Индии Калпана Балан попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество зубов во рту. Об этом сообщает официальный сайт премии.

Мировой рекорд установила 26-летняя девушка у которой обнаружено 38 зубов, что на 6 больше, чем у большинства людей. Из них у Калпана Балан 4 лишних зуба находятся в нижней челюсти, а 2 — в верхней.

Дополнительные зубы у Калпана Балан начали появляться в юности.

Калпана решила сохранить эти зубы, поскольку они не вызывают у неё дискомфорта.