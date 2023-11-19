Шейннис Паласиос: «Мисс Вселенная-2023» стала девушка из Никарагуа

Главное: Шейннис Паласиос из Никарагуа стала «Мисс Вселенная-2023». Ее идеал — феминистка Мэри Уолстонкрафт.
Детали: Конкурс «Мисс Вселенная-2023» выиграла девушка из Никарагуа Шейннис Паласиос.
Главное: Шейннис Паласиос из Никарагуа стала «Мисс Вселенная-2023». Ее идеал — феминистка Мэри Уолстонкрафт.
Детали: Конкурс «Мисс Вселенная-2023» выиграла девушка из Никарагуа Шейннис Паласиос.
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