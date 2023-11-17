В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты

Главное: Жители Крыма сообщают, что между Бахчисарайским районом и Качинской долиной было слышно два взрыва. В небе кружат вертолеты.

Детали: Во временно оккупированном Крыму, между населенными пунктами Бахчисарай и Кача, утром в пятницу, 17 ноября, раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

По словам местных жителей, было слышно два взрыва.

«Подписчики сообщают, что между Бахчисарайским районом и Качинской долиной было слышно два взрыва, в небе кружат вертолеты», — говорится в публикации.

В сети предполагают «бавовну» в Бельбеке или Каче.

Также сообщается, что взрывы прогремели и в Севастополе.

В сети пишут, что взрывы были достаточно мощными, в домах тряслись окна.

При этом российские оккупанты объявили воздушную тревогу в Севастополе, а пропагандисты пишут о якобы ракетной опасности.

Telegram-каналы после взрывов публиковали фото с задымлением. По предварительным данным, дым был зафиксирован в центральной части города.

В тему: Стало известно, сколько ракет накопили оккупанты в Крыму для энергетического террора.