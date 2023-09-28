Дерево Робин Гуда в Великобритании больше не существует, его спилили

Главное: В Великобритании вандалы спилили «дерево Робин Гуда». Оно известно по фильму «Робин Гуд: Принц воров».

Детали: Местные жители в Британии обнаружили «дерево Робин Гуда» поваленным на расположенную рядом стену времён Римской империи. На стволе были видны свежие следы от пилы.

«Дерево Робин Гуда» было одно из самых известных деревьев в стране — платан более 300 лет рос недалеко от границы Англии с Шотландией. Известность долгожителю в 1991 году принёс фильм «Робин Гуд: Принц воров» (видео смотрите ниже) — в этой киноленте голливудский актёр Кевин Костнер, стоя рядом с ним, восклицал: «Я дома!».

Одним из вандалов оказался местный подросток, его уже задержали.

«Сегодняшний день вызвал шок, печаль, злость среди местной общины. Да и не только», — отметили в полиции.