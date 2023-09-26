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Фото-Новости > Немецкий порноактер изнасиловал украинскую писательницу

Немецкий порноактер изнасиловал украинскую писательницу

Александр Панько
26.09.23 15:35
193
Немецкий порноактер изнасиловал украинскую писательницу

Главное: В Германии порноактера обвиняют в изнасиловании украинской беженки-писательницы.

Детали: В берлинском суде проходит процесс над 36-летним Генри Т., который работает учителем музыки и параллельно снимается в порно. Его обвиняют в том, что он изнасиловал 27-летнюю украинскую писательницу, автора книг для детей.

Весной 2022 года он предложил в интернете помощь беженцам из Украины, и 28 мая приютил у себя 27-летнюю украинскую писательницу, автора книг для детей.

По версии следствия, мужчина запер её в квартире и подверг сексуальному насилию. Девушка звала на помощь с балкона. 30 мая ей удалось бежать.

«Вдруг она закричала: „Изнасилование!“ Я закрыл ей рот из-за соседей. Никакого изнасилования не было. Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, должно быть, прочитала в моём партбилете. Я вышел из себя и дал ей пощёчину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот», — рассказывает мужчина свою версию событий в суде.

Факт незащищенного секса он при этом подтверждает.

«Я порноактёр, поэтому сдаю анализы каждые несколько недель. И она строго религиозна, а Папа Римский против презервативов», — говорит Генри.

Девушка выступит перед судом в ближайшие дни.

Тэги: криминал, беженцы, порно

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